Bayern sfinalizował transfer obrońcy. Uchodzi za wielki talent

Bayern Monachium osiągnął całkowite porozumienie z SD Aucas w sprawie pozyskania Virgilio Olayi - donosi w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. 17-letni ekwadorski stoper od razu ma powędrować na wypożyczenie do innego klubu.

HMB Media / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Virgilio Olaya przeprowadzi się do Bayernu Monachium

Bayern Monachium od lat słynie z doskonałego skautingu, czego potwierdzeniem były transfery Jamala Musiali, Michaela Olise’a czy Toma Bischofa. Wszystko wskazuje na to, że bawarski gigant właśnie sfinalizował kolejny ruch w podobnym stylu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano, nowym piłkarzem niemieckiego klubu zostanie bowiem Virgilio Olaya – jeden z najbardziej obiecujących młodych defensorów w Ameryce Południowej. Bayern podobno osiągnął już pełne porozumienie z SD Aucas w sprawie pozyskania 17-letniego stopera, a transakcja ma zostać sfinalizowana podczas najbliższego zimowego okienka transferowego.

Od razu po podpisaniu kontraktu Olaya najprawdopodobniej trafi jednak na wypożyczenie do innego zespołu, gdzie otrzyma większe szanse na regularną grę. Młodzieżowy reprezentant Ekwadoru uchodzi za ogromny talent, co szybko dostrzegli skauci z Monachium, od lat znani z umiejętności wynajdywania przyszłych gwiazd.

Virgilio Olaya jest wychowankiem CS Norte America, a do swojego obecnego klubu – SD Aucas – przeniósł się na początku 2024 roku. Niedawno awansował do pierwszej drużyny, dla której rozegrał łącznie 7 spotkań, imponując odwagą w ekwadorskiej ekstraklasie. Bayern ma zapłacić za niego kilka milionów euro, wierząc, że w przyszłości mierzący 188 centymetrów obrońca stanie się fundamentem defensywy na Allianz Arenie.