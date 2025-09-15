Vinicius Junior stracił status nietykalnego w Realu Madryt. Jego przyszłość na Santiago Bernabeu nie jest pewna. Gwiazdorem zainteresował się europejski gigant - twierdzi "Fichajes".

Vinicius na radarach PSG. Real zaskoczy decyzją?

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso stopniowo przechodzi transformację. Zmienił się nie tylko styl gry, ale również sposób zarządzania drużyną i największymi gwiazdami. Do nowej roli musi przyzwyczajać się Vinicius Junior, który nie jest już nietykalny, tak jak to było podczas panowania Carlo Ancelottiego. Brazylijczyk musi pokazywać jakość na boisku, gdyż w innym wypadku Alonso będzie go sadzał na ławce rezerwowych. Ofensywa opiera się natomiast na Kylianie Mbappe, którego hiszpański szkoleniowiec uczynił absolutnym liderem.

Vinicius znalazł się w sytuacji, która stawia jego przyszłość na Santiago Bernabeu pod znakiem zapytania. Wygasająca w 2027 roku umowa w dalszym ciągu nie została przedłużona, a władze Realu Madryt mają coraz więcej wątpliwości. Gwiazdor nie może wrócić do najwyższej dyspozycji i notuje coraz więcej rozczarowujących występów.

Obie strony mają przed sobą kluczową decyzję, która ukształtuje dalszą przyszłość drużyny ze stolicy Hiszpanii. Odejście Viniciusa oznaczałoby utratę jednego z najlepszych piłkarzy świata, ale z drugiej strony pieniądze z jego sprzedaży mogłyby zostać przeznaczone na konkretne wzmocnienia i graczy, którzy lepiej odnajdą się w systemie Alonso.

Real skłania się ku sprzedaży gwiazdora, jeśli ten nie podpisze nowej umowy. Jego sytuacja wzbudza zainteresowanie europejskich gigantów, w tym Paris Saint-Germain, które jest skłonne wydać na niego fortunę.