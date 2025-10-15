Real Madryt wskazał termin. Wierzy w porozumienie z gwiazdą

Vinicius Junior może przedłużyć umowę z Realem Madryt lub odejść do Arabii Saudyjskiej. Hiszpański klub uważa, że dogada się z gwiazdorem.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Vinicius Junior (w środku)

Vinicius podpisze nową umowę? Real spodziewa się porozumienia

Real Madryt pozostaje spokojny w temacie Viniciusa Juniora, z którym w dalszym ciągu nie może się porozumieć. Kilka miesięcy temu toczyły się rozmowy w sprawie nowego kontraktu, lecz gwiazdor odstraszył klub swoimi żądaniami finansowymi. Oczekiwał nawet większych zarobków od Kyliana Mbappe, na co oczywiście nie było zgody. Negocjacje wstrzymano, a niepewną sytuację próbują wykorzystać Saudyjczycy, którzy podejmą kolejną próbę przekonania brazylijskiego gwiazdora do opuszczenia Europy. Do tej pory nie byli wystarczająco skuteczni.

Kuszonymi szalonymi zarobkami w Arabii Saudyjskiej Vinicius mocno się wahał, aby latem odrzucić tę ofertę. Od tego czasu wiele zmieniło się jednak w Realu Madryt, który już nie opiera się na jego grze. Xabi Alonso uczynił Kyliana Mbappe nowym liderem ofensywy, zaś skrzydłowy niekiedy zaczynał mecze na ławce rezerwowych. Wbrew pozorom, zrozumiał, że w drużynie obowiązuje nowa hierarchia i się do niej dostosował.

To sprawia, że Real Madryt optymistycznie podchodzi do sprawy jego nowej umowy. Być może Vinicius zaakceptuje fakt, że Mbappe jest dla klubu ważniejszy i zgodzi się na niższą pensję. Królewscy oczekują porozumienia jeszcze w tym roku, tak aby nie obawiać się odejścia Brazylijczyka za darmo. Jeśli do niego nie dojdzie, ten zostanie sprzedany w przypadku oferty na poziomie 250 milionów euro.