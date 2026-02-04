Vinicius otrzymał oficjalną propozycję transferu. Gigant otwiera mu drzwi

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior dostał oficjalną propozycję od brazylijskiego giganta

Znów wypłynął temat powrotu Viniciusa Juniora do Brazylii, ale tym razem padły bardzo konkretne słowa. Głos zabrał Jose Boto, dyrektor sportowy Flamengo. Działacz podczas jednej z klubowych wypowiedzi odniósł się wprost do gwiazdy Realu Madryt.

– Jego kontrakt jest bliski końca, przysłał mi piękny prezent, koszulkę z autografem. O takich piłkarzy można walczyć tylko wtedy, gdy naprawdę chcą przyjść. To bardziej zależy od Viniego niż od nas. Drzwi dla niego są zawsze otwarte – powiedział działacz, cytowany przez AS.

Flamengo to klub, w którym Vinicius się wychował i z którego trafił do Europy. W Rio de Janeiro nie ukrywają, że jego powrót byłby ogromnym wydarzeniem sportowym i wizerunkowym. Brazylijczyk w Realu przechodzi trudniejszy okres, a wokół jego przyszłości regularnie pojawiają się spekulacje.

Według słów Boto ewentualna operacja w dużej mierze zależy od samego zawodnika, ale Flamengo daje jasny sygnał. Jeśli tylko skrzydłowy będzie chciał wrócić, klub jest gotowy podjąć temat.

Vinicius Junior nadal nie przedłużył kontraktu z Realem Madryt. Według mediów negocjacje nie przebiegają najlepiej, co rodzi kolejne plotki wokół gwiazdora. Jego umowa z Królewskimi wygasa w 2027 roku.