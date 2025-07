„Vinicius odejdzie, jeśli tego nie zaakceptuje”

Vinicius Junior stał się tematem wielu dyskusji w hiszpańskich mediach. Dziennikarz Miguel Serrano w radiu Onda Cero wskazał, co musi zaakceptować gwiazdor, aby zostać w Realu Madryt.

Album / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius musi pójść na ustępstwa, jeśli chce zostać w Realu Madryt

Vinicius Junior wzbudził w ostatnich dniach ogromne emocje. Wszystko zaczęło się od fatalnego występu gwiazdora w meczu Klubowych Mistrzostw Świata przeciwko PSG. Po tym spotkaniu Real Madryt miał poprosić Brazylijczyka o rozmowę, podczas której piłkarz klarownie wyjaśniłby swoje oczekiwania względem klubu.

W międzyczasie światło dzienne ujrzały informacje o niepowodzeniu w negocjacjach kontraktowych. Real Madryt i Vinicius nie mogą się porozumieć w sprawie wynagrodzenia. Piłkarz chciałby zarabiać aż 30 milionów euro rocznie, ale Florentino Perez nie ma zamiaru zgadzać się na te żądania.

W związku z tym ponownie pojawiły się plotki o możliwym odejściu Viniciusa. To prawdopodobny scenariusz, jeśli zawodnik nie zaakceptuje wymagań Realu Madryt dotyczących pensji. Królewscy z całą pewnością nie chcieliby dopuścić do sytuacji, w której Brazylijczyk odchodzi za darmo i mogą rozważyć sprzedaż w tym lub kolejnym letnim oknie transferowym. Umowa piłkarza obowiązuje do 2027 roku.

Miguel Serrano w radiu Onda Cero bardzo ostro wypowiedział się o Viniciusie. Dziennikarz stwierdził, że Brazylijczyk nie reprezentuje wartości Realu Madryt i nie będzie główną twarzą projektu. Taką osobą ma być Kylian Mbappe.

– Vinicius będzie bardzo ważnym zawodnikiem, ale nie zawodnikiem honorowym dla tego projektu. Odejdzie, jeśli tego nie zaakceptuje – powiedział Serrano.