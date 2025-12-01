Vinicius na wylocie z Realu! Perez wybrał następcę

Vinicius Junior ma opuścić Real Madryt, czego powodem są przeciągające się rozmowy kontaktowe i złe relacje z trenerem. Florentino Perez wybrał piłkarza, którego sprowadzi w jego miejsce.

Joan Gosa / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius niepotrzebny, Perez chce go sprzedać! Real ruszy po Kvaratskhelię

Vinicius Junior i jego przyszłość w Realu Madryt to temat, który rozgrzewa nie tylko hiszpańskich fanów, ale również sportowe media. Od miesięcy pojawiają się różne doniesienia dot. rozmów kontraktowych na linii klub – zawodnik. Wieści przekazane przez serwis Don Balon sugerują, że Florentino Perez podjął już decyzję i nie zamierza dłużej czekać, aż Brazylijczyk przyjmie ofertę.

Perez jest gotowy, aby rozstać się z piłkarzem latem przyszłego roku bądź w czerwcu 2027 roku, gdy wygaśnie mu kontrakt. Powodem są nie tylko zbyt wysokie żądania finansowe, ale również skomplikowane relacje z trenerem Xabim Alonso.

Co więcej, prezydent Realu podjął już kroki, które mają zminimalizować szkody, jakie powstaną w przypadku odejścia Viniciusa. W jego miejsce ma zostać kupiona inna gwiazda, a dokładnie zawodnik Paris Saint-Germain. Uwagę działacza z Madrytu przyciągnął Khvicha Kvaratskhelia. Gruzin to jeden z najlepszych skrzydłowych na świecie, który zimą zmienił klub, odchodząc z Napoli.

Kvaratskhelia po dołączeniu do PSG wystąpił w 49 meczach, w których zdobył 11 goli i zanotował 13 asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, a wartość rynkowa szacowana jest na 90 milionów euro.