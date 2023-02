PressFocus Na zdjęciu: Vinicius

Hiszpańskie media donoszą, że Real Madryt wciąż zamierza powalczyć o sprowadzenie Kyliana Mbappe. Gdyby doszło do tego transferu, w przeciwnym kierunku mógłby udać się Vinicius. Paris Saint-Germain spróbuje przekonać Brazylijczyka możliwością zostania liderem projektu i zespołu.

Temat przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt wróci najbliższego lata

Paris Saint-Germain ma już wytypowanego następcę francuskiej gwiazdy

Francuzi spróbują wówczas kupić Viniciusa

Vinicius zmieni Madryt na Paryż?

Wydaje się, że temat przenosin Kyliana Mbappe do Realu Madryt nie skończy się, dopóki Francuz rzeczywiście nie przywdzieje bieli lub skończy karierę. Hiszpańscy dziennikarze już wiele tygodni temu przekazywali, że 24-latek nie jest zadowolony z postawy Paris Saint-Germain i planuje swój transfer do zespołu Królewskich. Zdobywcy Ligi Mistrzów wciąż interesują się gwiazdą reprezentacji Francji, ale po ostatnim lecie nie zamierzają już wchodzić w jakiekolwiek licytacje. Jeśli jednak Mbappe zdecyduje się odejść, paryżanie mają już plan.

Trzeba powiedzieć, że ów plan jest ambitny. Giganci Ligue 1 zamierzają bowiem przekonać do przenosin… Viniciusa. Sytuacja wydaje się jednak bardzo skomplikowana. Brazylijczyk na każdym kroku podkreśla swoje przywiązanie do Realu Madryt. Do mediów trafiają też informacje o postępach w negocjacjach w sprawie nowej umowy – obecna obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku. PSG zamierza przekonać 22-latka wysokim kontraktem, a także pozycją w drużynie. Miałby zostać nowym liderem szatni oraz paryskiego projektu.

Vinicius rozegrał w tym sezonie rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 18 bramek i dziewięć asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na aż 120 milionów euro.

