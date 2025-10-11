Vinicius może dołączyć do giganta. To byłaby hitowa wymiana

Vinícius Junior może zmienić klub w letnim okienku transferowym. Jak podaje E-Noticies, Real Madryt i PSG coraz bardziej rozważają wymianę gwiazd.

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real i PSG mogą wymienić się gwiazdami

Vinicius Junior w ostatnim czasie miał słabszy okres. Choć w poprzednim spotkaniu przeciwko Villarreal brazylijski skrzydłowy strzelił dwie bramki, to jego pozycja w zespole nie jest tak pewna, jak kiedyś. Wciąż nie osiągnięto porozumienia w sprawie nowego kontraktu, a ten obecny obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Gwiazdor domaga się znacznej podwyżki, na co Królewscy nie chcą przystać. W związku z tym hiszpański gigant rozważa sprzedaż zawodnika. Nowym pracodawcą 25-latka może być Paris Saint-Germain, które już od pewnego czasu obserwuje jego poczynania.

Według doniesień portalu „E-Noticies” paryżanie są gotowi zaproponować Realowi wymianę za Desire Doue. Wszechstronny skrzydłowy, który może występować też jako ofensywny pomocnik mógłby wzmocnić zespół prowadzony przez Xabiego Alonso. To zawodnik, który z czasem może stać się kluczową postacią drużyny.

W zeszłym sezonie 20-latek wystąpił w 61 spotkaniach, w których strzelił szesnaście bramek i zanotował tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia go na 90 milionów euro.

Do osiągnięcia porozumienia jeszcze daleka droga, ale gdyby transakcja doszła do skutku, mógłby to być jeden z najgłośniejszych transferów letniego okienka w 2026 roku.

