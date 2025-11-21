Vinicius jest od niego gorszy. Alonso marzy o transferze!

Xabi Alonso marzy o transferze Estevao. Trener Realu Madryt uważa go za lepszego piłkarza niż Vinicius Junior i Rodrygo. Chelsea nie ma zamiaru pozwolić mu odejść - twierdzi El Nacional.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso marzy o Estevao. Real Madryt czai się na gwiazdę Chelsea

Chelsea w trakcie letniego okna transferowego nie oszczędzała na nowych zawodnikach, wydając ponad 330 milionów euro na wzmocnienia. Jednym z najdroższych transakcji było pozyskanie utalentowanego nastolatka z Brazylii – Estevao.

Estevao to 18-letni skrzydłowy, który do tej pory grał w rodzimej lidze, reprezentując Palmeiras. The Blues zapłacili za niego aż 45 mln euro, co wydaje się trafioną inwestycją. Brazylijczyk w ostatnich tygodniach jest wyróżniającą się postacią w drużynie Enzo Mareski. Łącznie wystąpił w 16 meczach, w których zdobył 4 gole i zaliczył jedną asystę. Jego trafienie przesądziło o zwycięstwie w starciu z Liverpoolem.

Uwagę na młodego piłkarza zwrócił Real Madryt. Jak podaje El Nacional fanem talentu zawodnika jest Xabi Alonso. Co więcej, trener Los Blancos uważa, że Estevao dysponuje sporym potencjałem, który przewyższa dwie gwiazdy takie jak Vinicius Junior i Rodrygo. W związku z tym hiszpański gigant próbuje namówić go na transfer, ale nie będzie to łatwe zadanie. Chelsea nie zamierza go sprzedać.

Przede wszystkim wynika to z faktu, że piłkarz dopiero co dołączył do zespołu. Druga rzecz to kontrakt, który podpisał do czerwca 2033 roku. Londyńczycy nie chcą nawet siadać do ewentualnych negocjacji, ponieważ nie przekona ich kwota 150 milionów euro.