Manchester United pozyska Gyokeresa? Tyle jest gotowy zapłacić

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres trafi na Old Trafford? 75 mln euro na stole

Głównym celem Manchesteru United podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie sprowadzenie nowego napastnika. Rasmus Hojlund oraz Joshua Zirkzee kompletnie nie spełniają bowiem oczekiwań na Old Trafford. Według mediów na czele listy życzeń angielskiego giganta znajduje się Viktor Gyokeres, co nie powinno nikogo dziwić. 26-letni Szwed to były podopieczny Rubena Amorima, z którym ponownie miałby się spotkać na Wyspach Brytyjskich.

Jak dowiedział się hiszpański portal “Fichajes.net”, Manchester United zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby zakontraktować Viktora Gyokeresa. Zdaniem wspomnianego źródła włodarze Czerwonych Diabłów są gotowi zapłacić 75 milionów euro za skutecznego snajpera. Taka propozycja powinna przekonać Sporting Lizbona, który obiecał swojej gwieździe, że rozważy oferty opiewające na kwotę poniżej klauzuli odstępnego piłkarza, wynoszącej dokładnie 100 milionów euro.

Oglądaj skróty meczów Premier League

26-krotny reprezentant Szwecji imponuje skutecznością w trakcie aktualnego sezonu – rozegrał 35 meczów, strzelił 34 gole i zaliczył 7 asyst. Wszystko wskazuje na to, że urodzony w Sztokholmie zawodnik najbliższego lata wreszcie zrobi krok naprzód w swojej karierze. Manchester United będzie musiał zmierzyć się ze sporą konkurencją, gdyż były napastnik Coventry City jest obserwowany przez niemal wszystkie najlepsze kluby z Europy.