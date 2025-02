Gyokeres rozchwytywany przez kluby Premier League. Wielki transfer możliwy

Manchester United planuje wzmocnić swoją ofensywę na lato. Miguel Delany z "The Independent" zdradził, że Czerwone Diabły przygotowują ofertę za Viktora Gyokeresa ze Sportingu Lizbona.

Źródło: The Independent / Miguel Delany

Viktor Gyokeres na liście życzeń Manchesteru United

Viktor Gyokeres to jedno z największych objawień ostatnich miesięcy w Sportingu Lizbona. Szwedzki napastnik, który błyszczy na portugalskich boiskach, ma w swoim kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 100 milionów euro. Według doniesień, jego cena może zostać obniżona do 60-70 mln euro, co stanowiłoby dla Manchesteru United wyjątkową okazję. Warto dodać, że zawodnik ma na koncie 34 bramki i 7 asyst w bieżącym sezonie.

Czerwone Diabły poszukują skutecznego strzelca bramek, a Gyokeres, głównie dzięki swoim fizycznym i technicznym atutom, może zostać gwiazdą w Premier League. 26-latek ma już doświadczenie z gry na Wyspach Brytyjskich, ponieważ reprezentował barwy Coventry City, Brighton & Hove Albion oraz Swansea City.

Według dziennikarza Miguela Delany’ego, klub z Old Trafford przygotowuje się do złożenia oferty dla szwedzkiego napastnika na zakończenie obecnego sezonu. Warto podkreślić, że nie tylko Man United jest zainteresowane jego usługami. Również Arsenal jest łączony z bramkostrzelnym piłkarzem.

W letnim oknie transferowym zapewne rozstrzygnie się przyszłość Gyokeresa, któremu kontrakt w portugalskim klubie wygasa raz z końcem czerwca 2028 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 75 milionów euro.