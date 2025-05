Viktor Gyokeres bliżej giganta. Napastnik otrzymał zielone światło

Viktor Gyokeres błyszczy w tym sezonie w barwach Sportingu Lizbona. Portugalski klub dał zielone światło na transfer napastnika do Arsenalu - informuje serwis "Football Insider".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres coraz bliżej Arsenalu

Arsenal FC, po sezonie pełnym wzlotów i upadków, a przede wszystkim poważnych problemów kadrowych w ataku, intensywnie poszukuje skutecznego napastnika, który pomoże drużynie postawić kolejny krok w walce o trofea w kolejnym sezonie. Częste kontuzje Gabriela Jesusa i Kaia Havertza zmusiły Mikela Artetę do częstej rotacji składem, a drużynie wyraźnie brakowało klasycznej „dziewiątki” zdolnej do regularnego zdobywania bramek.

Okazuje się, że Viktor Gyokeres ma być odpowiedzią na te problemy. Szwed imponuje formą w barwach Sportingu Lizbona. Silny fizycznie, skuteczny, a do tego dobrze radzi sobie w grze kombinacyjnej, co idealnie pasuje do stylu gry Kanonierów. W trwającym sezonie 26-latek zdobył 53 bramki i zanotował 13 asyst w 51 spotkaniach.

Choć do tej pory nie wpłynęła jeszcze oficjalna oferta ze strony giganta, wszystko wskazuje na to, że klub z północnego Londynu podejmie konkretne działania po zakończeniu sezonu. Gyokeres, który wcześniej był łączony z Manchesterem United, ma kosztować około 60 mln funtów, mimo że jego klauzula odstępnego wynosi aż 85 mln funtów.

Powodem znaczącej obniżki ma być tzw. dżentelmeńska umowa zawarta między zawodnikiem a klubem, pozwalająca mu odejść w przypadku atrakcyjnej oferty z jednej z czołowych lig. Arteta od dawna szukał zawodnika, który nie tylko będzie gwarantował bramki, ale także podniesie poziom gry całej drużyny.