Victor Osimhen wybrał. Gigant poznał decyzję napastnika

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Victor Osimhen dogadany z angielskim klubem

Manchester United planuje poważne wzmocnienie ofensywy w letnim oknie transferowym. Jak donosi portal “Africa Foot”, angielski gigant jest zdeterminowany, żeby ściągnąć Victora Osimhena. Według najnowszych doniesień, napastnik miał już osiągnąć wstępne porozumienie z klubem z Old Trafford.

Nigeryjczyk od dłuższego czasu uchodzi za jednego z najlepszych napastników. 26-letni napastnik, który jest wypożyczony obecnie z SSC Napoli do Galatasaray, rozgrywa fenomenalny sezon. W 34 spotkaniach zdobył 29 bramek i zaliczył sześć asyst we wszystkich rozgrywkach. Tak imponujące liczby nie przeszły bez echa wśród europejskich gigantów, a Czerwone Diabły zamierzają wykorzystać nadarzającą się okazję.

Victor Osimhen ma doświadczenie w topowych ligach. Błyszczał już we Francji, Włoszech i Turcji. Transfer do Premier League wydaje się naturalnym krokiem w jego karierze. Manchester United to klub z ogromnym potencjałem, który jednak potrzebuje wzmocnień na kilku pozycjach, by znów liczyć się w walce o najważniejsze trofea. Osimhen już w ubiegłym roku był łączony z przenosinami do Anglii, jednak transfer nie doszedł do skutku. Tym razem sytuacja wygląda poważnie.