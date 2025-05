Osimhen najbliżej Premier League. Juventus w cieniu gigantów

Victor Osimhen latem ma trafić do nowego klubu. Napoli definitywnie sprzeda gwiazdora, któremu najbliżej do Premier League. Juventus nie ma wielkich szans na jego transfer - informuje Orazio Accomando.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen szuka klubu. Juventus w tyle

Victor Osimhen trwający sezon spędza na wypożyczeniu w Galatasaray. Nie udało mu się podczas zeszłorocznego lata dołączyć do jednego z europejskich gigantów, mimo wyraźnych chęci. Zainteresowanie było spore, ale kolejne kluby rezygnowały z uwagi na wymagania finansowe Napoli oraz jego samego. W pewnym momencie jedyną opcją stały się tymczasowe przenosiny do Stambułu, na które finalnie postawił.

Zbliża się letnie okienko, a więc wraca temat hitowego transferu z udziałem Osimhena. Galatasaray bardzo chce go zatrzymać, ale nie ma szans na konkurowanie z bogatszymi ekipami. Po sezonie wróci więc do Napoli i następnie zostanie sprzedany. Nie brakuje klubów, które są gotowe zapłacić za niego bardzo duże pieniądze.

Na ten moment Osimhenowi najbliżej do Premier League. Manchester United waha się z uwagi na finansowe obciążenie, ale w grze są także Chelsea oraz Arsenal. Swego czasu były król strzelców Serie A sugerował, że marzy o przenosinach na Wyspy Brytyjskie, co tylko podsyciło plotki o jego odejściu.

Na liście życzeń ma go w dalszym ciągu Juventus, choć pod kątem finansowym ma zdecydowanie mniejsze możliwości od angielskich gigantów. Dziennikarz Orazio Accomando sugeruje, że Stara Dama nie jest w stanie zapłacić klauzuli wynoszącej 75 milionów euro, więc Napoli musiałoby zmniejszyć swoje oczekiwania. Póki co się na to nie zanosi, zwłaszcza, że kluby Premier League wciąż mogą ją aktywować.

Al momento le ipotesi più concrete per #Osimhen portano all’Inghilterra, sponda #Chelsea, e ad una difficile ma possibile permanenza al #Galatasaray, che giocherà la Champions. La Juventus resta sullo sfondo, ma non potendo sfruttare la clausola da 75M parte dietro le altre. https://t.co/80xU1a9AmF — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 15, 2025

Osimhen utrzymuje świetną formę strzelecką. Dla Galatasaray uzbierał w tym sezonie 35 goli i 8 asyst.