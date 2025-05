Osimhen chce zarabiać fortunę! Angielski gigant może się wycofać

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen chce zarabiać najwięcej na Old Trafford

Victor Osimhen po rocznym wypożyczeniu do Galatasaray ma latem wrócić do wielkiej europejskiej piłki. Napoli oczywiście go nie zatrzyma, więc celem jest transfer definitywny. Nie brakuje klubów, które zabiegają o gwiazdora, ale kluczowa kwestia dotyczy jego wymagań finansowych. Manchester United od dawna ma go na liście życzeń i jest zdeterminowany, aby sprowadzić go do siebie. Im dłużej to trwa, tym pojawiają się coraz większe wątpliwości za sprawą postawy samego zawodnika.

Osimhen nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, ale negocjuje wyjątkowo twardo. Ma konkretne oczekiwania, których Manchester United może nie zdołać spełnić. Portal „Give Me Sport” ujawnia, że jego przedstawiciele domagają się wynagrodzenia w postaci 400 tysięcy funtów tygodniowo. Byłby wówczas najlepiej opłacanym piłkarzem na Old Trafford.

Czerwone Diabły nieszczególnie chętnie przyglądają się tym żądaniom. Zadaniem na lato jest zredukowanie wydatków na płace, a transfer Osimhena byłby tego oczywistym zaprzeczeniem. Jeśli ten nie zmieni nastawienia, angielski gigant zrezygnuje z hitowego transferu.

W zeszłym roku historia była podobna. Snajper cieszył się wielkim zainteresowaniem, ale z pewnych względów kolejne kluby odpuszczały, więc na sam koniec pozostała mu jedynie przeprowadzka do Stambułu. Oprócz Manchesteru United, nad jego transferem pracuje obecnie Juventus.