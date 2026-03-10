Victor Osimhen może być bohaterem wielkiego transferu. Faworytem do transferu Nigeryjczyka jest obecnie Bayern Monachium. Galatasaray tymczasem oczekuje za swoją gwiazdę aż 130 milionów euro - informuje "Sports Boom".

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Galatasaray wyceniło Victora Osimhena na 130 milionów euro

Victor Osimhen niewątpliwie jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Reprezentant Nigerii dziś jest jednym z najlepszych snajperów na świecie i wielu kibiców dziwi się, że obecnie występuje w Galatasaray. Napastnik już w SSC Napoli udowadniał, że jest zawodnikiem klasy światowej. Wkrótce 27-latek może być bohaterem hitowej przeprowadzki.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje związane z przyszłością klubową Victora Osimhena przekazuje serwis „Sports Boom”. Otóż zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać Nigeryjczyka. Galatasaray oczekuje za swojego zawodnika ofert, które będą wynosiły aż 130 milionów euro. Na dodatek Turcy nie będą chcieli za wszelką cenę rozstawać się ze swoją gwiazdą.

Wspomniane źródło zaznacza, że Victor Osimhen znajduje się na radarze klubów Premier League, a także Bayernu Monachium. Na ten moment faworytem do transferu nigeryjskiego snajpera są właśnie mistrzowie Niemiec. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się kwestia klubowej przyszłości 27-latka.

Victor Osimhen w trwającej kampanii rozegrał 26 spotkań w koszulce Galatasaray. Nigeryjczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 18 trafień, a także sześć asyst.