Manchester United doszedł do porozumienia z Eintrachtem Frankfurt w sprawie wypożyczenie Donny’ego van de Beeka. Florian Plettenberg ze Sky Sports poinformował o niedawno ustalonych szczegółach.

IMAGO / Malcolm Mackenzie Na zdjęciu: Donny van de Beek

Donny van de Beek od początku spotkania spędził na boisku zaledwie 21 minut

Manchester United porozumiał się z Eintrachtem Frankfurt w sprawie wypożyczenia piłkarza

Według doniesień Floriana Plettenberga, niemieckie Orły zdołały wynegocjować sobie dobre warunki ekonomiczne

Testy van de Beeka już niedługo. Eintracht ubił dobry interes

Donny van de Beek nie zdołał opuścić Manchesteru United ubiegłego lata. Już po poprzednim sezonie stało się bowiem jasne, że Erik ten Hag nie zamierza na niego liczyć. W trwającej kampanii podejście trenera do swojego rodaka jest wręcz chwilami brutalne. Pomimo plagi kontuzji 26-latek nie otrzymuje praktycznie żadnych szans do udowodnienia swoich umiejętności na murawie. Nic zatem dziwnego, że Holender i jego agent intensywnie pracowali nad odejściem podczas zimowego okienka transferowego.

Manchester United zdołał dojść do porozumienia z Eintrachtem Frankfurt. Orły wypożyczą piłkarza do końca tego sezonu. Według ostatnich doniesień Floriana Plettenberga można śmiało powiedzieć, że Niemcy ubili świetny interes. Początkowo mówiło się bowiem, że będą musieli zapłacić za samo wypożyczenie, a opcja wykupu będzie oscylował wokół 20 milionów euro. Według dziennikarza Sky Sports pierwsze z doniesień jest fałszywe. Jeśli zaś chodzi o transfer permanentny, jego kwota nie przekroczy nawet połowy wymienionej kwoty.

Sam zawodnik aż pali się do zmiany otoczenia. To samo źródło poinformowało bowiem, że do testów medycznych dojdzie już w przyszłym tygodniu.

Van de Beek wystąpił w tym sezonie w zaledwie dwóch spotkaniach Czerwonych Diabłów na wszystkich frontach. Łącznie spędził na murawie zaledwie 21 minut.

Czytaj więcej: Haaland czy Mbappe? Real ma w zanadrzu plan C.