Pressfocus Na zdjęciu: Joan Laporta i Franck Kessie

Mimo gigantycznych długów, FC Barcelona wydała tego lata na nowych graczy już ponad 150 mln euro. Marco van Basten jednak uważa, że legendarny piłkarz i trener, Johan Cruyff, gdyby żył, wstydziłby się poczynań Dumy Katalonii na transferowym rynku.

Marco van Basten skrytykował aktywność FC Barcelony na rynku transferowym, mimo jej olbrzymich długów

Podkreślił również, że Barca postępuje nie fair wobec Frenkie de Jonga

Była gwiazda reprezentacji Holandii uważa również, że Johan Cruyff nigdy by nie pozwolił na takie zachowanie wobec piłkarzy

FC Barcelona aktywna, mimo długów

FC Barcelona cały czas zmaga się z problemami finansowymi. Jej dług wynosi ok. 1,3 mld euro. Chociaż katalońscy działacze, na czele z prezydentem Joanem Laportą robią co mogą, aby go zmniejszyć, to jednak droga do całkowitej spłaty jest wciąż bardzo daleka. Mimo gigantycznych długów, Blaugrana i tak była jednym z najaktywniejszych klubów na transferowym rynku. Na Camp Nou trafili bowiem Andreas Christensen, Franck Kessie, Jules Kounde, Robert Lewandowski i Raphinha. Cała piątka kosztowała ponad 150 mln euro.

A to przecież nie koniec. Barca wciąż myśli o kolejnych wzmocnieniach. Na jej liście życzeń są m.in. Bernardo Silva i Juan Foyth. Aby jednak przeprowadzić kolejne transfery, kataloński klub musiałby się pozbyć najbardziej wartościowych, a jednocześnie najlepiej zarabiających piłkarzy. Takich jak Frenkie de Jong, który całe lato jest nakłaniany przez działaczy FCB do odejścia. Na postępowanie wicemistrzów Hiszpanii z zażenowaniem patrzy były gwiazdor AC Milan i reprezentacji Holandii, Marco van Basten.

Marco van Basten broni Frenkie de Jonga

– Myślę, że Johan Cruyff byłby zawstydzony, widząc, jak dzisiaj zachowuje się Barca. Moim zdaniem zachowanie FC Barcelona było znacznie poniżej ich standardów – powiedział w rozmowie z Ziggo Sport.

– Jeśli jest jedna rzecz, której ludzie mogą być pewni, to to, że Cruyff miałby opinię w tej sprawie. Były menedżer Barcelony nie był przeciwny stosowaniu dramatycznych taktyk, aby uzyskać to, czego chciał od swoich piłkarzy w swoim czasie, ale także ciężko walczył o ich prawa – dodał, komentując sytuację z de Jongiem.

