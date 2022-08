PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Angielskie i holenderskie media przekonują, że Manchester United jest gotowy wejść “all in”, by zakontraktować Frenkiego de Jonga. Z kolei Holender ponoć zakomunikował kolegom z szatni, że przeniesie się na Old Trafford.

Manchester United od miesięcy próbuje kupić Frenkiego de Jonga. Holender długo odrzucał jednak tę opcję, by pozostać na Camp Nou

Barcelona postawiła jednak sprawę jasno: aby zostać w klubie, pomocnik musi zredukować pensję niemal o połowę

Teraz, jednak, Anglicy są zmotywowani, by kupić de Jonga, a sam piłkarz powiedział już ponoć kolegom z drużyny, że odejdzie na Old Trafford

Transfer de Jonga do Manchesteru United coraz bliżej

Saga związana z ewentualnym odejściem Frenkiego de Jonga ciągnie się w nieskończoność na przestrzeni całego letniego okienka. Wygląda na to, że doszło w niej do kolejnego zwrotu. Jeszcze kilka tygodni temu Holender wykluczył możliwość przenosin do Manchesteru United. Nie przekonały go kuszenie Erika ten Haga ani możliwość gry w Lidze Europy. Najwyraźniej, jednak, na 25-latka podziałał występ Czerwonych Diabłów przeciwko Brighton & Hove Albion. Pomocnik najwyraźniej uznał, że gorzej być nie może. Według licznych doniesień, de Jong jest teraz bliżej Old Trafford niż kiedykolwiek.

Anglicy zamierzają zagrać va banque. Są przekonani, że zaoferują Barcelonie najlepszą propozycję pod względem finansowym. Niedawno do licytacji o Holendra wkroczyła Chelsea, ale zrobiła to bez większego przekonania. W dodatku Czerwone Diabły zamierzają dać pomocnikowi bardzo wysoką tygodniówkę. A to ona jest kością niezgody pomiędzy graczem, a Dumą Katalonii. Choć prezes i trener bardzo chcieliby, by Frenkie pozostał na Camp Nou, musiałby obniżyć swoją pensję o połowę. W nadchodzącym sezonie zostałby najlepiej zarabiającym zawodnikiem w Blaugranie. Rzecz jasna, sam pomocnik i jego agenci, nie chcą się na to zgodzić.

Frenkie de Jong w minionym sezonie wystąpił w 45 spotkaniach na wszystkich frontach. Zanotował w nich cztery bramki i pięć asyst.

