Upamecano przedłuży umowę z Bayernem. Wciąż będzie mógł odejść!

Bayern Monachium dogadał się z Dayotem Upamecano, który przedłuży umowę. Nie oznacza to jednak, że gwiazda pozostanie w klubie na lata. Będzie można go wyjąć za atrakcyjną kwotę - informuje "Bild".

fot. MTB Photo Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Upamecano dostępny w promocji. Będzie mógł odejść już w 2027 roku

Bayern Monachium przez wiele miesięcy prowadził rozmowy w sprawie przyszłości jednej z gwiazd. Dayot Upamecano rozmyślał nad kolejnym ruchem, ciesząc się zainteresowaniem takich ekip, jak Real Madryt, Liverpool czy Paris Saint-Germain. Bawarczycy mocno na niego naciskali, gdyż do końca kontraktu pozostało już niespełna sześć miesięcy. Choć na pewnym etapie udało się już wynegocjować warunki, Francuz nie dawał „zielonego światła”. Gdy Bayern zagroził wycofaniem się z negocjacji, zawodnik ostatecznie przystał na propozycję. Wkrótce pojawi się oficjalny komunikat.

To oczywiście dobra informacja dla kibiców, ale wcale nie oznacza, że Upamecano pozostanie na Allianz Arena na lata. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do 2030 roku, a w jego ramach piłkarz zarobi aż 20 milionów euro za sezon gry – otrzyma też solidne wynagrodzenie za sam podpis. „Bild” ujawnia, że znajdzie się w nim także klauzula wykupu. Był to jeden z wymogów Francuza, który nie chce zostać zablokowany, gdyby w przyszłości zamarzył mu się transfer.

Wykup Upamecano miałby wynieść między 60 a 65 milionów euro i będzie możliwy od lata 2027 roku. To dość promocyjna kwota, biorąc pod uwagę poziom prezentowany przez defensora Bayernu. Nie ulega wątpliwościom, że w przyszłym roku wróci saga transferowa z jego udziałem. Przedstawiciele Realu czy PSG nie tracą go z radarów.