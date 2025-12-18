Ruben Amorim skreślił defensora. Man United wysłucha ofert

09:26, 18. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  CaughtOffside.com

Tyrell Malacia nie spełnia oczekiwań w Manchesterze United. Ruben Amorim nie liczy na holenderskiego obrońcę i wyraził zgodę na jego sprzedaż - podaje w czwartkowy poranek brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tyrell Malacia na wylocie z Manchesteru United

Manchester United planuje w najbliższym czasie pozbyć się kilku zawodników, aby zrobić miejsce dla nowych nabytków. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – uważa, że konieczna jest gruntowna rewolucja kadrowa. Portugalczyk chce zbudować zespół w pełni dopasowany do swojej wizji oraz filozofii gry. Taki krok ma zwiększyć konkurencyjność drużyny i poprawić jej wyniki sportowe.

W ostatnich tygodniach w angielskich mediach pojawiły się informacje, że na wylocie z Manchesteru United są między innymi Manuel Ugarte, Altay Bayindir oraz Joshua Zirkzee. Niepewna pozostaje również przyszłość Masona Mounta, który przez liczne kontuzje nie potrafi zaprezentować pełni swoich umiejętności.

POLECAMY TAKŻE

Ruben Amorim
Man Utd rozpoczął rozmowy ws. transferu pomocnika
Ruben Amorim
Manchester United nie pozwoli na ten transfer. Odrzuci każdą ofertę
Dayot Upamecano
Upamecano już z decyzją ws. transferu?! To duża sugestia

Jak donosi w czwartkowy poranek brytyjski portal „CaughtOffside.com”, w gronie skreślonych piłkarzy znajduje się także Tyrell Malacia. 26-letni Holender nie spełnił oczekiwań i może szukać sobie nowego klubu. Lewy obrońca w ostatnim czasie był łączony z tureckim Galatasaray Stambuł oraz hiszpańskim Elche CF.

Dziewięciokrotny reprezentant Holandii, który niedawno występował na wypożyczeniu w PSV Eindhoven, jest zawodnikiem Manchesteru United od lipca 2022 roku. Wówczas trafił na Old Trafford za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Od tego czasu boczny defensor rozegrał łącznie 47 spotkań, nie notując ani gola, ani asysty. Na Old Trafford spodziewano się znacznie więcej po mierzącym 169 centymetrów wahadłowym.