Ruben Amorim skreślił defensora. Man United wysłucha ofert

Tyrell Malacia nie spełnia oczekiwań w Manchesterze United. Ruben Amorim nie liczy na holenderskiego obrońcę i wyraził zgodę na jego sprzedaż - podaje w czwartkowy poranek brytyjski serwis CaughtOffside.com.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Tyrell Malacia na wylocie z Manchesteru United

Manchester United planuje w najbliższym czasie pozbyć się kilku zawodników, aby zrobić miejsce dla nowych nabytków. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – uważa, że konieczna jest gruntowna rewolucja kadrowa. Portugalczyk chce zbudować zespół w pełni dopasowany do swojej wizji oraz filozofii gry. Taki krok ma zwiększyć konkurencyjność drużyny i poprawić jej wyniki sportowe.

W ostatnich tygodniach w angielskich mediach pojawiły się informacje, że na wylocie z Manchesteru United są między innymi Manuel Ugarte, Altay Bayindir oraz Joshua Zirkzee. Niepewna pozostaje również przyszłość Masona Mounta, który przez liczne kontuzje nie potrafi zaprezentować pełni swoich umiejętności.

Jak donosi w czwartkowy poranek brytyjski portal „CaughtOffside.com”, w gronie skreślonych piłkarzy znajduje się także Tyrell Malacia. 26-letni Holender nie spełnił oczekiwań i może szukać sobie nowego klubu. Lewy obrońca w ostatnim czasie był łączony z tureckim Galatasaray Stambuł oraz hiszpańskim Elche CF.

Dziewięciokrotny reprezentant Holandii, który niedawno występował na wypożyczeniu w PSV Eindhoven, jest zawodnikiem Manchesteru United od lipca 2022 roku. Wówczas trafił na Old Trafford za 15 milionów euro z Feyenoordu Rotterdam. Od tego czasu boczny defensor rozegrał łącznie 47 spotkań, nie notując ani gola, ani asysty. Na Old Trafford spodziewano się znacznie więcej po mierzącym 169 centymetrów wahadłowym.