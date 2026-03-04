Reprezentant Stanów Zjednoczonych przykuł uwagę Liverpoolu

Tyler Adams pokazuje się ze świetnej strony na boiskach Premier League. Próbę sprowadzenia defensywnego pomocnika może podjąć Liverpool. Mistrzowie Anglii muszą liczyć się ze sporą konkurencją - poinformowała brytyjska gazeta Daily Mail.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Tyler Adams

Liverpool zainteresowany Tylerem Adamsem

Liverpool często sięga po piłkarzy wyróżniających się na boiskach Premier League. W ostatnich latach na Anfield Road sprowadzeni zostali między innymi Alexander Isak (Newcastle United) oraz Milos Kerkez (AFC Bournemouth). Włodarze angielskiego klubu bacznie monitorują krajowe rozgrywki, poszukując kolejnych ciekawych zawodników, którzy mogliby wnieść jakość i energię do zespołu The Reds w nadchodzących sezonach.

Jednym z takich piłkarzy jest Tyler Adams, który od pewnego czasu znajduje się pod lupą Liverpoolu – poinformował brytyjski dziennik „Daily Mail”. Działacze mistrzów Premier League chcieliby sprowadzić pomocnika AFC Bournemouth, a jedynym czynnikiem powstrzymującym ich przed złożeniem oferty jest jego historia kontuzji. Mimo to władze z Merseyside mogą przygotować propozycję za 27-letniego Amerykanina, o którego rywalizują również Chelsea oraz Manchester United.

52-krotny reprezentant Stanów Zjednoczonych z powodzeniem występuje w barwach drużyny Wisienek od sierpnia 2023 roku, kiedy przeprowadził się na Dean Court za niespełna 27 milionów euro z Leeds United. Wcześniej grał w RB Lipsk oraz New York Red Bulls, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii Adams rozegrał 19 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia go na kwotę oscylującą w granicach 25 milionów euro.