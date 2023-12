IMAGO / Malcolm Mackenzie Na zdjęciu: Joao Palhinha

Joao Palhinha we wrześniu przedłużył umowę z Fulham do 2028 roku

Zimowa przeprowadzka Portugalczyka wciąż jest jednak możliwa

Za defensywnego pomocnika trzeba będzie słono zapłacić

Joao Palhinha wyceniony na 60 milionów funtów

Joao Palhinha w ostatnim letnim oknie transferowym był o krok od przenosin do Bayernu Monachium. Defensywny pomocnik poleciał nawet do Niemiec, ale transakcja upadła w ostatniej chwili, ponieważ Fulham nie znalazł następcy 28-latka.

24-krotny reprezentant Portugalii we wrześniu zdecydował się na przedłużenie kontraktu z The Whites do 30 czerwca 2028 roku. To jednak nie oznacza, że ceniony zawodnik pozostanie w Londynie. Przeprowadzka byłego piłkarza Sportingu Lizbona nadal jest możliwa.

Według informacji “Football Insidera” Fulham jest gotowe usiąść do negocjacji z zainteresowanymi klubami, lecz stawia warunki. Bayern Monachium, Liverpool oraz Arsenal muszą się bowiem liczyć z wydatkiem na poziomie 60 milionów funtów.