IMAGO / Newspix/ Piotr Kucza Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Kajetan Szmyt jest łączony z odejściem z Warty Poznań

Ekstraklasa może być dla 21-latka zbyt mała, ale transfer spodziewany jest dopiero w lecie

Chętni będą musieli zapłacić mniej niż milion euro

Ekstraklasa. Szmyt będzie “tańszy” niż zapowiadano

Czy Kajetan Szmyt jeszcze w tym okienku transferowym zmieni klub? 21-latek z Warty Poznań jest łączony z takimi klubami jak Lech Poznań i Legia Warszawa. Ponadto ofensywnego pomocnika obserwują ekipy spoza PKO BP Ekstraklasy. Stosunkowo niedawno mówiło się o zainteresowaniu tureckiego Antalyasporu. Nie należy zapominać także o drużynach z MLS.

Jednak na razie trudno przypuszczać, by Szmyt faktycznie odszedł z Warty już w zimie, co potwierdza Piotr Koźmiński. Dziennikarz portalu WP SportoweFakty zdradza, że – pomijając ofertę z Turcji – w sprawie wychowanka Zielono-Białych brakuje konkretów. Wszystko wskazuje na to, że do transferu dojdzie dopiero w lecie.

Koźmiński dowiedział się także ile należy zapłacić za kartę zawodniczą młodzieżowego reprezentanta Polski. Okazuje się, że Szmyt ma kosztować “nawet poniżej 800 tysięcy euro, a niewykluczone, że mogłoby to być nawet 600 tysięcy plus solidny procent od kolejnego transferu”.