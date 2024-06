Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay, Aaron Wan-Bissaka i Bruno Fernandes

McTominay oraz Wan-Bissaka dołączą do Galatasaray?

W Manchesterze United podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego dojdzie do wielu zmian. Niepewna jest przyszłość Erika ten Haga, który może zostać zwolniony, a oprócz tego spodziewane są roszady w składzie. Old Trafford najpewniej opuszczą między innymi Scott McTominay (środkowy pomocnik) oraz Aaron Wan-Bissaka (prawy obrońca). Co ciekawe, obaj zawodnicy mogą wylądować w jednym klubie. Zainteresowanie tymi graczami wykazuje bowiem Galatasaray Stambuł.

Co więcej, do Manchesteru United wpłynęła już połączona oferta za duet wspomnianych piłkarzy. Według tureckiego dziennika “Milliyet”, propozycja opiewa na 25 milionów euro, a biorąc pod uwagę wygasające 30 czerwca 2025 roku kontrakty obu zawodników, to Czerwone Diabły mogą wyrazić zgodę na przetransferowanie Scotta McTominaya oraz Aarona Wana-Bissaki. Ostatnie słowo w tej sprawie należeć będzie jednak do samych piłkarzy.

Galatasaray Stambuł w ostatnim sezonie zostało mistrzem Turcji i Lwy chcą obronić tytuł w kolejnej kampanii. Dlatego włodarze stambulskiego giganta szukają wartościowych wzmocnień. Przypomnijmy, że na co dzień koszulkę tego zespołu przywdziewają m.in. Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Wilfried Zaha, Dries Mertens oraz Mauro Icardi.