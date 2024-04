Trwają rozmowy Leverkusen z Bayernem w sprawie obrońcy

Bayer Leverkusen jest świadomy, że po świetnym sezonie szeregi klubu opuścić może kilku piłkarzy. W związku z tym świeżo upieczony mistrz Niemiec ma na uwadze planowanie działań kadrowych. Jak poinformował Florian Plettenberg, Leverkusen będzie chciało wykupić Josipa Stanisicia z Bayernu Monachium, który obecnie jest wypożyczony do klubu z BayArena.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Josip Stanisić

Stanisić zostanie w Leverkusen?

Bayer Leverkusen jest w stanie wielkiej euforii. W ostatnią niedzielę ekipie Xabiego Alonso udało się przypieczętować zdobycie ligowego tytułu. Władze klubu wiedzą jednak, że w lato może ich czekać sporo roszad kadrowych i już przygotowują się na tę okoliczność. Jednym z piłkarzy, których Leverkusen chciałoby w swoim składzie w kolejnej kampanii jest ich obrońca wypożyczony z Bayernu Monachium, Josip Stanisić.

Jak informuje dziennikarz niemieckiego Sky, Leverkusen sygnalizuje pozyskanie piłkarza na stałe. Wiele zależy jednak od nowego trenera Bawarczyków. Thomas Tuchel rzadko korzystał ze Stanisicia, jednak np. Julian Nagelsmann cenił sobie tego zawodnika i regularnie dawał mu szansę do gry. W przypadku takiej roszady na ławce Bayernu, sam zawodnik może być chętny na powrót do Monachium i walkę o skład. Obecnie Bayern ma na kontraktach aż czterech prawych obrońców. Są to Kimmich, Mazraoui, Boey i właśnie wypożyczony Stanisić.

Dziennikarz zaznacza także, że Bayern bacznie monitoruje sytuację Jeremiego Frimponga, którym po obecnym sezonie zainteresowane będzie wiele klubów z europejskiego topu. Jeśli wahadłowy zdecydowałby się na Monachium, być może między klubami doszłoby do wymiany z udziałem Josipa Stanisicia.

W obecnym sezonie Bayer Leverkusen wyprzedza w tabeli Bawarczyków aż o 16 punktów. Mimo wszystko to wciąż ekipa z Monachium jest hegemonem w Niemczech. Świadczy o tym fakt, że aktualna kampania jest pierwszą od 11 lat bez mistrzowskiego tytułu dla Bayernu.