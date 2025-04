Trent Alexander-Arnold nie dla Realu Madryt? Gigant walczy o obrońcę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Trent Alexander-Arnold

Liverpool wciąż marzy o zatrzymaniu Alexandra-Arnolda

Liverpool jeszcze kilka tygodni temu mógł stracić trzech kluczowych zawodników. Kontraktem do końca sezonu byli związani Mohamed Salah, Virgil van Dijk i Trent Alexander-Arnold. Ostatecznie pierwsza dwójka doszła do porozumienia z klubem, podpisując nowe dwuletnie umowy. Na chwilę obecną brakuje zatem porozumienia z reprezentantem Anglii.

Wiele źródeł sugeruje, że przyszłość prawego obrońcy jest już przesądzona. Alexander-Arnold ma być po słowie z Realem Madryt, do którego dołączy 1 lipca. Natomiast zupełnie nowe informacje przekazał serwis Fichajes, który uważa, że 26-latek może zostać na Anfield Road.

Ich zdaniem Liverpool nie zamierza składać broni i wciąż wierzy, że piłkarz podpisze nowy kontrakt. Władze The Reds chcą przedstawić mu ostateczną ofertę przedłużenia umowy. Warunki porozumienia mają być zdecydowanie lepsze i mogą skłonić Anglika do zmiany zdania. Bez większego zapału do działań klubu podchodzi otoczenie zawodnika, które uważa, że jest już za późno, aby przekonać wychowanka do pozostania w macierzystym klubie.

Trent Alexander-Arnold to wychowanek Liverpoolu, dla którego występuje od 2016 roku. Łącznie rozegrał w koszulce The Reds aż 350 spotkań, strzelając w nich 23 gole i notując 90 asyst. Na swoim koncie ma triumf w Lidze Mistrzów i Premier League.