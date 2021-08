Tottenham uaktywnił się na rynku transferowym. Tym razem do londyńskiego klubu przymierzany jest Adama Traore, którego trenerem niedawno był aktualny szkoleniowiec Spurs, Nuno Espirito Santo.

Adama Traore i Nuno Espirito Santo znów mogą pracować razem

Hiszpan znalazł się bowiem na celowniku Tottenhamu

Za 25-latka trzeba zapłacić 45 milionów funtów

Krótka rozłąka byłych Wilków?

Fani Tottenhamu przez długi czasu musieli uzbroić się w cierpliwość. Nie znali bowiem nazwiska nowego trenera i dyrektora sportowego. Stanowiska te zostały w końcu obsadzone. Szkoleniowcem pierwszego zespołu został Nuno Espirito Santo. Z kolei za transfery odpowiada Fabio Paratici. Efekty pracy Włocha są już widoczne.

Na Tottenham Hotspur Stadium tego lata przybyli Pierluigi Gollini oraz Bryan Gil. Di tego grona ma dołączyć także Cristian Romero z Atalanty. Koszt sprowadzenia tej trójki to około 75 milionów euro. Londyńczycy zamierzają wydać jednak jeszcze więcej pieniędzy.

The Sun informuje, że na celowniku Tottenhamu znalazł się Adama Traore. Hiszpan ma kontrakt z Wolverhampton ważny jeszcze przez dwa lata, więc dla włodarzy Wilków to może być jednak z ostatnich okazji do zarobienia sporych pieniędzy na Hiszpanie. Na Molineux Stadium wierzą, że za 25-latka uzyskają mniej więcej tyle, ile za Diogo Jotę przed rokiem. Wówczas było to blisko 45 milionów funtów.

Adama Traore do Wolverhampton trafił w 2018 roku za kadencji Nuno Espirito Santo. Ich współpraca była owocna, więc niewykluczone, że będziemy obserwować ją ponownie. Dla Wilków Hiszpan rozegrał 131 spotkań. Strzelił w nich 10 goli i zaliczył 18 asyst.

