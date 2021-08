Tottenham Hotspur według informacji mediów w Argentynie uzgodnił warunki umowy z Atalantą w sprawie transferu Cristiana Romero. Suma transakcji ma wynieść 50 milionów euro plus pięć milionów euro w formie bonusów. Klub z Londynu od dłuższego czasu celował w transfer z udziałam 23-latka.

Mistrz Copa America opuszcza Atalantę

Cristiano Romeo w nowym sezonie ma bronić barw Tottenhamu Hotspur

Klub z Premier League ma wydać krocie na transakcję z udziałem Argentyńczyka

Romero zamienia Serie A na Premier League

Tottenham Hotspur według informacji TyCSport i TNT Sports ustalił opłatę za transfer i osiągnął porozumienie w sprawie Argentyńczyka. Stało się to już po informacjach, w których SportItalia przekazywała, że działacze The Spurs podnieśli swoją ofertę do 50 milionów euro.

Klub z Serie A oczekiwał co prawda 60 milionów euro za swojego zawodnika. Ostatecznie jednak strony doszły do porozumienia, bo umowa ma zawierać również dodatkowy bonus w postaci pięciu milionów euro.

Romero aktualnie przebywa na wakacjach po wygraniu Copa America. Tym samym zawodnik na pewno nie pojawi się na poniedziałkowych zajęciach ekipy z Bergamo. Umowa piłkarza z Tottenhamem ma obowiązywać do 2026 roku.

Nie tylko sternicy The Spurs byli zainteresowani pozyskaniem zawodnika. Wcześniej pojawiły się doniesienia, że FC Barcelona była chętna na transfer z udziałem Argentyńczyka. Działacze La Dei pozyskali Romero na dwuletnie wypożyczenie za dwa miliony euro z Juventusu z opcją transferu definitywnego za 16 milionów euro. Oczywiście klauzulę wykupu Atalanta może aktywować wcześniej.

Prawy lub środkowy obrońca rozegrał w Serie A jak dotąd 88 meczów, w których zanotował pięć trafień i sześć asyst.

