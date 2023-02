PressFocus Na zdjęciu: James Maddison

W sobotę Tottenham zmierzy się na wyjeździe z Leicester City. Asystent Antonio Conte w bardzo ciepłych słowach wypowiadał się na temat gwiazdy rywali, Jamesa Maddisona. Jako że Anglik może latem odejść z King Power Stadium, należy takie pochwały uznać za początek negocjacji z graczem.

W sobotę Tottenham czeka wyjazdowe starcie z Leicester City

Cristian Stellini rozlegle wypowiedział się przed tym meczem na temat Jamesa Maddisona

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomocnik latem odejdzie z King Power Stadium, a Tottenhamowi przydałaby się jego kreatywność w drugiej linii

“Lubimy Maddisona, to piłkarz ważny dla ligi”

W sobotę Leicester City podejmie na swoim stadionie Tottenham Hotspur. Gospodarze nie mogą zaliczyć tego sezonu do udanych. Zajmują zaledwie 14. lokatę w Premier League, z przewagą trzech punktów nad strefą spadkową. Przed spotkaniem wypowiedzi udzielił jeden z asystentów Antonio Conte. W bardzo ciepłych słowach opisał jedną z gwiazd najbliższego rywala.

– Lubimy Jamesa Maddisona. Jest graczem ważnym dla ligi. Posiada ważne umiejętności, takie jak dostarczanie piłek, dośrodkowania. Ma świetną prawą nogę, którą strzela, podaje i wykonuje stałe fragmenty gry. To gracz, którym trzeba się zająć. Kiedy grasz przeciwko niemu, musisz być uważny. Kiedy czujesz, jak ważny jest taki rodzaj umiejętności, na pewno lubisz takich graczy. Obecnie gra dla Leicester City, naszego rywala. Zajmujemy się nim zatem w takim charakterze – powiedział Cristian Stellini.

Spurs zdecydowanie potrzebują wzmocnienia drugiej linii w kontekście kreacji. Niewykluczone zatem, że te słowa to początek swoistego flirtu, mającego na celu przekonanie Anglika do przenosin do Tottenhamu najbliższego lata.

Maddison rozegrał w tym sezonie 15 spotkań w Premier League. Zanotował w nich osiem bramek i cztery asysty. Jego kontrakt z Lisami obowiązuje do 30 czerwca 2024 roku, a portal Transfermarkt wycenia go na 55 milionów euro.

Zobacz też: Klopp odejdzie z Liverpoolu i zabierze ze sobą Bellinghama? Rozmowy trwają.

Leicester Tottenham 3.45 3.65 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 lutego 2023 10:55 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin