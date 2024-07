Trener Girony ma nadzieję, że zawodnik Barcelony ponownie trafi do jego klubu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Mikel liczy na powrót Erica Garcii do Girony

Po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich, Eric Garcia powróci do Barcelony, gdzie będzie starał się zaimponować nowemu trenerowi, Hansi Flickowi, aby wywalczyć miejsce w pierwszej drużynie, zwłaszcza w obliczu kontuzji Ronalda Araujo. Tymczasem Girona niecierpliwie czeka na decyzję Flicka i Blaugrany w sprawie przyszłości Garcii.

Po pierwszym meczu przedsezonowym Girony przeciwko Olot, który zakończył się remisem 1:1, Mikel wyraził optymizm co do możliwości powrotu Garcii na Montilivi. W wywiadzie dla Esport3 powiedział: – Z Ericiem zobaczymy, co się stanie. Jasne jest, że potrzebujemy zawodników na jego pozycję. Mam dużo zaufania do Quique i jego zespołu. Klub myśli tak samo, że musimy zrobić krok naprzód. Klub chce się rozwijać.

W zeszłym sezonie Garcia był na wypożyczeniu w Gironie, gdzie pod wodzą Mikela rozkwitł. Stał się kluczową częścią zespołu, regularnie prezentując wysoką formę i kończąc sezon jako najskuteczniejszy obrońca w lidze.

Mikel jest świadomy, że może nie poznać planów Barcelony wobec Garcii aż do ostatnich dni okienka transferowego. Zwrócił uwagę, że rynek był stosunkowo cichy z powodu dużych międzynarodowych turniejów. – Rynek jest w martwym punkcie, ponieważ były Euro i Copa America, a teraz mamy Igrzyska Olimpijskie. Musimy być spokojni, ale zrobimy wszystko dobrze. W kolejnym sezonie również będziemy mieć konkurencyjny zespół, który będzie mógł walczyć ze wszystkimi.

