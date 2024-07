Święcicki porównał Beckhama i Bellinghama. Szokujące liczby, ogromny wzrost

W ostatnich latach tempo rozgrywek piłkarskich wzrosło do niespotykanych dotąd rozmiarów. Tendencję szczególnie uwypuklają liczby zaprezentowane przez Mateusza Święcickiego na platformie "X", który porównał dawne gwiazdy futbolu z obecnymi.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Piłka nożna zmienia swoje oblicze. Liczby nie kłamią

Mateusz Święcicki w swoim wpisie na mediach społecznościowych zwrócił uwagę na drastyczny wzrost liczby minut spędzonych na boisku przez młodych piłkarzy. Porównując kariery Davida Beckhama i Jude’a Bellinghama, zauważamy, że ten drugi przed ukończeniem 21 roku życia rozegrał prawie pięć razy więcej minut niż jego angielski poprzednik. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku liczby rozegranych meczów przez Ronaldinho i Viniciusa Jr. Ten pierwszy w wieku 24 lat miał ich na swoim koncie 162, podczas gdy Vinicius Jr. wystąpił już 344 spotkaniach.

Duży wpływ na ten stan rzeczy mają z pewnością pieniądze. Większa liczba meczów to większe zyski z tytułu praw telewizyjnych, umów sponsorskich, itp., co skłania organizatorów do zmieniania formuł rozgrywania mistrzostw świata, Europy oraz europejskich pucharów, a mecze w sezonie można oglądać każdego dnia tygodnia.

Jednym z największych zagrożeń związanych ze wzrostem liczby rozgrywanych meczów jest zwiększone ryzyko kontuzji. Najlepsi piłkarze na świecie rozgrywają ponad 50 meczów w sezonie, zarówno w klubie, jak i reprezentacji. Tak intensywny harmonogram nie tylko prowadzi do większego zmęczenia, ale również zwiększa prawdopodobieństwo urazów.

Przed ukończeniem 21 roku życia David Beckham rozegrał 3929 minut w zawodowej piłce. Jude Bellingham 18 486. To prawie pięć razy więcej.



Ronaldinho w wieku 24 lat miał na koncie 162 rozegrane mecze. Vinicius 344.



Aha. — Mateusz Święcicki (@matswiecicki) July 18, 2024

Wzrost liczby meczów ma także wpływ na jakość rozgrywek, co pokazało też niedawno zakończone Euro 2024. Często spotkania stoją na niższym poziomie, ponieważ zawodnicy nie są w stanie utrzymać najwyższej formy przez cały sezon. Zmęczenie fizyczne i psychiczne przekłada się na mniej dynamiczne i widowiskowe mecze, co może wpływać na zainteresowanie kibiców. W ostatnim czasie problem coraz mniejszego zainteresowania futbolem, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, staje się coraz bardziej powszechny.

