Marcus Rashford to jeden z tych zawodników Manchesteru United, który latem może zmienić barwy klubowe. Reprezentant Anglii według informacji Sport.es znajduje się na celowniku FC Barcelony.

Coraz realniejszy wydaje się scenariusz związany ze zmianą klubu przez Marcusa Rashforda

Nowe wieści na temat Anglika przekazał kataloński Sport

24-latek znalazł się na radarze Barcelony

Rashford alternatywą dla Haalanda

Marcus Rashford to wychowanek ekipy z Old Trafford. 24-latek w tym sezonie nie należy jednak do kluczowych postaci w zespole Ralfa Rangnicka. Napastnik wystąpił w 18 spotkaniach ligowych, w których zdobył cztery bramki, a ponadto zaliczył dwie asysty.

Fakt, że Rashford przegrywa rywalizację o miejsce w ataku Czerwonych Diabłów z Cristiano Ronaldo, sprawia, że w kontekście zawodnika pojawiają się różne spekulacje. Sport.es twierdzi, że Anglik może zasilić szeregi Barcy.

Katalończycy podobno widzą w Rashfordzie alternatywę dla Erlinga Haalanda z Borussii Dortmund. Norweski napastnik jest głównym celem Barcy. Niemniej angielski napastnik jest podobno też chętny, aby rozważyć ewentualną ofertę klubu z Camp Nou.

Rashford licząc wszystkie rozgrywki w tym sezonie, rozegrał 24 mecze. Zdobył w nich pięć bramek. Obecny kontrakt piłkarza z Manchesterem United obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem rynkowa wartość anglika wynosi 85 milionów euro.

