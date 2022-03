Pressfocus Na zdjęciu: Paul Pogba of Manchester United i Harry Kane

Niewątpliwie największym hitem 29. kolejki Premier League jest pojedynek Man Utd – Tottenham. Obie ekipy notują przeciętny sezon, natomiast w ligowej tabeli tylko dwa punkty dzielą je od siebie. Jesienią lepsze okazały się Czerwone Diabły, ale jak będzie tym razem? Sprawdź naszą zapowiedź.

Old Trafford Premier League Manchester United Tottenham 2.16 3.85 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2022 14:29 .

Manchester United – Tottenham, typy i przewidywania

Manchester United dalej nie może znaleźć stylu, który z automatu siałby postrach w Premier League. Z kolei Tottenham zaczął ostatnio strzelać na potęgę, a do tego pokazał, że można pokonać Manchester City.

Na ten moment niespodziewanie więcej jakości prezentują Spurs. Nasza redakcja spodziewa się bramkostrzelnego widowiska, coś na wzór tego z Etihad. Stąd też stawiamy na gole z obu stron i przynajmniej trzy trafienia do ostatniego gwizdka arbitra.

STS 1.93 btts i powyżej 2,5 bramki – TAK Przejdź na stronę STS

Manchester United – Tottenham, ostatnie wyniki

Czerwone Diabły przestały notować lepsze wyniki, odkąd zmierzyły się z Atletico (1:1). W meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów na Wanda nic nie szło po myśli podopiecznych Rangnicka, ale dopiero w następnych dniach zaczął się koszmar ekipy z Old Trafford. Najpierw bezbarwny remis z Watford (0:0), a później sromotna porażka w derbach Manchesteru (1:4) sprawiły, że angielskie media znów zaczęły wieszać psy na największych gwiazdach zespołu.

Tymczasem Tottenham to wciąż jedna wielka niewiadoma. Kibice czy nawet zarząd nie mają pewności, co do Antonio Conte. Włoch regularnie narzeka na brak odpowiedniego wsparcia, jednak nie poddaje się i próbuje wyciągnąć maksimum ze składu, który ma do dyspozycji. Do najbliższej potyczki Koguty przystąpią natomiast po przekonujących zwycięstwach nad Leeds (4:0) i Everton (5:0).

Manchester United – Tottenham, historia

W ostatnich latach bilans pojedynków bezpośrednich przemawia na korzyść Czerwonych Diabłów. Dwie poprzednie rywalizacje zakończyły się zwycięstwami Man Utd, dlatego piłkarze Rangnicka już ostrzą sobie buty na kolejny komplet punktów.

Manchester United – Tottenham, kursy bukmacherskie

Manchester United – Tottenham, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi Canal+ Sport 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Canalplus.com.

