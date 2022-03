PressFocus Na zdjęciu: Marcus Rashford

Napastnik Manchesteru United Marcus Rashford był w ostatnim czasie łączony ze zmianą klubu. Menedżer Czerwonych Diabłów Ralf Rangnick zaapelował jednak do niego, aby kwestię ewentualnego transferu odłożył na bok i do końca sezonu skupił się na występach.

Marcus Rashford w ostatnim czasie nie może liczyć na występy w podstawowym składzie Manchesteru United

24-letni napastnik ma rozważać zmianę barw klubowych po zakończeniu sezonu

Ralf Rangnick liczy na to, że Rashford będzie w pełni skupiony na występach drużyny do końca obecnych rozgrywek

Rangnick rozmawiał z Rashfordem

Rangnick rozmawiał w ostatnich dniach z 24-letnim zawodnikiem i dostał od niego zapewnienie, że jest szczęśliwy w Manchesterze United. – Rozmawiałem z nim wczoraj i przedwczoraj, nic mi o tym nie wiadomo. Nic nie powiedział na ten temat. Powiedział tylko, że nadal jest szczęśliwy i że chce występować na wysokim poziomie dla klubu. Nie było żadnej wzmianki o tym, że nie jest tutaj szczęśliwy – powiedział Rangnick.

– Teraz okienko jest zamknięte. Nawet jeśli on i jego agenci lub rodzina na pewnym etapie pomyślą o przejściu do innego klubu, to może to zrobić, ale latem. Teraz okno transferowe jest zamknięte – powiedział niemiecki szkoleniowiec.

Zawodzi skuteczność

Rashford w ostatnim czasie ma problem ze skutecznością. W tym roku zdobył dla Manchesteru United tylko dwa gole, a po raz ostatni do siatki trafił 22 stycznia. Rangnick nie zamierza jednak rezygnować z jego usług.

– Lubię Marcusa jako zawodnika. W przeszłości miałem kilku takich zawodników w poprzednich klubach, którzy mieli problemy na pewnym etapie, ale naszym zadaniem jest pomóc mu, aby był najlepszym Marcusem Rashfordem, jakim może być. To jest teraz moja praca i wkładam w nią całą swoję energię i czas, aby to osiągnąć – dodał Niemiec.

