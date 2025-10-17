Trafił do Jagiellonii w końcówce okienka. Teraz opowiada o kulisach

Kamil Jóźwiak trafił do Jagiellonii w końcowej fazie okienka transferowego. W rozmowie z "Przeglądałem Sportowym Onet" mówi o tym, że końca liczył na zagraniczne kluby.

Mateusz Piotrowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Kamil Jóźwiak mówi o kulisach transferu do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Właściwie można powiedzieć, że piłkarze Adriana Siemieńca zaskakują formą. Wszystko bowiem przez fakt, że poza porażką w pierwszym meczu nowej kampanii w PKO Ekstraklasie, zespół ten nie ma na swoim koncie innych przegranych spotkań.

Spora w tym oczywiście zasługa trenera Siemieńca, ale i jego piłkarzy, a także – a może przede wszystkim – Łukasza Masłowskiego, który tego lata przeprowadził sporą rewolucję kadrową w zespole. Do klubu trafiło bowiem kilku ciekawych piłkarzy, w tym m.in. Kamil Jóźwiak, który zyskuje zaufanie trenera i spisuje się coraz lepiej na skrzydle po powrocie do Polski. Teraz w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” powiedział on o kulisach przenosin do Dumy Podlasia.

– Długo miałem sygnały, że pewne opcje zagraniczne nie są zamknięte. Doskonale wiedziałem, z czym wiąże się to ryzyko. Ostatecznie z zapytań, które uważałem za atrakcyjne, nie narodziło się nic więcej. Cieszę się, że wówczas nie uciekła mi także opcja dołączenia do Jagiellonii. Szkoda jedynie tej Europy, ale wierzę, że wiosną, kiedy już będę mógł zostać zgłoszony, też będą czekać nas magiczne wieczory – powiedział skrzydłowy Jagiellonii, Kamil Jóźwiak, w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

