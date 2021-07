Tottenham chce sprowadzić Dusana Vlahovicia. 21-latek był jednym z objawień ubiegłego sezonu Serie A, zdobywając 21 ligowych bramek. Serb miałby zastąpić na środku ataku Harry’ego Kane’a, który nosi się z odejściem do Manchesteru City.

Tottenham zainteresowany Vlahoviciem

Gdy Harry Kane wyjawił swoją chęć odejścia z Tottenhamu, światowe media dostały gorący temat do debaty. Tyle, że od tego momentu minęło już dobrych kilka tygodni, a angielski napastnik nadal należy do Spurs. Nie oznacza to jednak, że pozostanie tak do końca okienka transferowego. Według doniesień z ostatnich dni, włodarze Manchesteru City wzięli sobie za punkt honoru sprowadzenie 28-latka, najlepiej wraz z Jackiem Grealishem z Aston Villi.

Zanim do tego dojdzie, Obywatele muszą jednak na owe wzmocnienia zarobić, sprzedając kilku zawodników. W tym czasie Tottenham ma czas, by rozpatrzeć różne opcje zastąpienia napastnika. Nie będzie o to łatwo, skoro od siedmiu sezonów Kane nie zszedł poniżej 24 zdobytych bramek w trakcie kampanii.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia linii ataku Spurs jest Dusan Vlahović. Serb zachwycił Europę w zeszłym sezonie Serie A. W lidze zanotował 21 bramek i dwie asysty w barwach Fiorentiny – lepsi od niego byli jedynie Cristiano Ronaldo (29), Romelu Lukaku (24) oraz Luis Muriel (22). Nic więc dziwnego, że 21-latek znalazł się w orbicie zainteresowań największych klubów. Tottenham chciałby go sprowadzić do siebie nawet, jeśli Kane ostatecznie nie opuściłby Londynu. Panuje przekonanie, że Vlahović dopasowałby się i był w stanie grać z Anglikiem w duecie. Jeżeli zaś kapitan Spurs opuści klub, Serb miałby go zastąpić jako samodzielna “dziewiątka”.

Fiorentina nie chce pozbywać się swojej gwiazdy. Kwota, jaką Włosi mogą rozpatrzyć, oscyluje wokół 60 milionów euro. Niewykluczone, że znając sytuację Tottenhamu i konieczność nabycia przezeń napastnika w przypadku odejścia Kane’a, Viola oczekiwać będzie jeszcze więcej pieniędzy.

