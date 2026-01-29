Tottenham Hotspur wkrótce może pożegnać Randala Kolo Muaniego. Jeśli tak się stanie, Koguty ruszą po nowego napastnika. Ich celem jest Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace - informuje "Daily Mail".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Jean-Philippe Mateta wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur znajduje się w trudnej sytuacji. Drużyna prowadzona przez Thomasa Franka spisuje się poniżej oczekiwań i zajmuje odległe miejsce w tabeli Premier League. Kogutom zdecydowanie lepiej idzie w Lidze Mistrzów, gdzie w fazie zasadniczej zajęli wysokie czwarte miejsce. Londyńczycy jednak mają świadomość swoich problemów i rozważają ruchy kadrowe.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Tottenhamu Hotspur przekazuje „Daily Mail”. Koguty rozglądają się za nowym napastnikiem, ponieważ lada moment Randal Kolo Muani może wylądować w Juventusie. Londyńczycy mają już odpowiedni trop. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace.

Tottenham Hotspur od dłuższego czasu obserwuje francuskiego napastnika. Kogutom imponuje zawodnika wyróżniające się atrybuty, jakim są fizyczność, gra w powietrzu oraz doświadczenie w Premier League. Czas pokaże, czy zespół z Londynu finalnie sprowadzi wychowanka Chateauroux.

Jean-Philippe Mateta w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Francji zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców. Zawodnik może również pochwalić się dwoma asystami.