Imago / Natalie Mincher Na zdjęciu: Pedro Neto

Tottenham planuje transfer skrzydłowego

Na radarze klubu są Pedro Neto oraz Eberechi Eze

Zarówno Neto, jak i Eze znajdują się w kręgu zainteresowań innych klubów Premier League

Pedro Neto i Eberechi Eze pod obserwacją Tottenhamu

Tottenham wedle życzenia Ange Postecoglu postara się latem sprowadzić do klubu nowego skrzydłowego. Australijski szkoleniowiec chce zwiększyć głębię składu na tej pozycji, a klub wytypował już dwóch kandydatów do letniego transferu.

Koguty planowały wzmocnić skrzydło w styczniu, lecz ostatecznie przeszkodą okazały się kwestie finansowe. Wobec czego postanowili tylko wypożyczyć Timo Wernera, który poza pozycją numer dziewięć może występować z powodzeniem na skrzydle.

Jak poinformował portal Independent najpoważniejszymi kandydatami do zasilenia Tottenhamu są Pedro Neto oraz Eberechi Eze. Wymieniona dwójka aktualnie gra w Premier League. Neto jest piłkarzem Wolverhampton, w tym sezonie błyszczy pod względem kluczowych podań. Na swoim koncie uzbierał 9 asyst, a do tego dołożył 2 gole w 17 meczach. Z kolei Eze to jedna z najjaśniejszych postaci w Crystal Palace. 25-latek uzbierał na swoim koncie 16 spotkań, w których strzelił 5 bramek i zaliczył asystę.

Obaj skrzydłowi znajdują się w orbicie zainteresowań innych czołowych drużyn Premier League. Portugalczyk widnieje na liście zyczeń Arsenalu, zaś Anglik jest łączony z transferem do Manchesteru City.