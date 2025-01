Tottenham Hotspur zainteresował się zawodnikiem Bayernu Monachium. Mathys Tel jest rezerwowym w niemieckim klubie, a według Ekrema Konura, Francus może trafić do Premier League.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Mathys Tel i Ange Postecoglou

Mathys Tel na celowniku Tottenhamu Hotspur

Bayern Monachium rewelacyjnie spisuje się w obecnym sezonie 1. Bundesligi. Ekipa Vincenta Kompany’ego do tej pory doznała tylko jednej porażki. W zespole belgijskiego szkoleniowca Mathys Tel pełni rolę rezerwowego. Okazuje się jednak, że 19-letni skrzydłowy wzbudził zainteresowanie Tottenhamu Hotspur.

Ekrem Konur poinformował w swoich mediach społecznościowych, że Ange Postecoglou zamierza sprowadzić zawodnika do swojego zespołu. Francuz nie zdołał sprostać wymaganiom Kompany’ego, co sprawiło, że jego pozycja w drużynie stała się niepewna. Zaledwie kilka miesięcy po przedłużeniu kontraktu do połowy 2029 roku Tel znalazł się w trudnym położeniu.

Mathys Tel dołączył do Bawarczyków w lipcu 2022 roku z Rennes. Niemiecki gigant wyłożył za młodego zawodnika aż 20 milionów euro. Choć Francuz ma nadzieję na regularne występy, w Monachium wciąż nie jest w stanie ich sobie zapewnić. Francuz podczas obecnego sezonu zanotował jedną asystę i rozegrał 13 meczów we wszystkich rozgrywkach.

Skrzydłowy w barwach londyńskiego klubu mógłby stanąć do rywalizacji z Heung-min Sonem na lewej stronie boiska. Tymczasem Koreańczyk przyciągnął uwagę takich gigantów jak Barcelona i Atletico Madryt.