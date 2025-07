Tottenham i Newcastle walczą o defensora. Jest wyceniany na 40 mln euro

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Leoni

Tottenham i Newcastle ruszają po Leoni – Parma twardo negocjuje

Giovanni Leoni staje się jednym z najgorętszych nazwisk na rynku transferowym. 18-letni reprezentant Włoch zachwyca dojrzałością w grze i techniką, a jego postawa w Parmie przyciągnęła uwagę czołowych klubów z Anglii, Włoch i Francji.

W Premier League liderami wyścigu po młodego stopera są Tottenham i Newcastle. Eddie Howe chce przebudować linię obrony Srok, natomiast Spurs widzą w Leonim fundament przyszłej defensywy. Według źródeł bliskich zawodnikowi, oba kluby są bliskie złożenia oficjalnych ofert.

Leoni znajduje się też na liście życzeń włoskich gigantów. Juventus, Milan, Inter, Napoli i Bologna bacznie śledzą rozwój piłkarza i mogą włączyć się do walki o jego podpis. We Francji Olympique Marsylia kontynuuje regularne obserwacje młodego defensora, ale obecnie to najmniej realna opcja.

Parma wyceniła Leoniego na około 40 milionów euro i nie zamierza akceptować niższych propozycji. Klub zdaje sobie sprawę z potencjału zawodnika i chce maksymalnie wykorzystać zainteresowanie europejskich drużyn.

Dla Tottenhamu sprowadzenie Leoniego może być odpowiedzią na ewentualne odejście Cristiana Romero, który w ostatnich miesiącach był łączony z innymi zespołami. Angielski klub potrzebuje świeżej krwi w defensywie, a Leoni może szybko stać się ważnym ogniwem zespołu.

