fot. News Images LTD Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish jednak w Tottenhamie? Klub przyspiesza

James Maddison podczas meczu towarzyskiego nabawił się kontuzji kolana, która może wykluczyć go z gry na wiele miesięcy. Wstępne diagnozy sugerują nawet, że opuści cały sezon 2025/2026. Anglik jest oczywiście kluczową postacią drużyny, dlatego jego absencja wymusza konkretne działania na rynku transferowym. Nie ulega wątpliwościom, że w jego miejsce zostanie sprowadzony nowy zawodnik. Wraca tym samym temat przenosin Jacka Grealisha do ekipy Tottenhamu.

Grealish nie ma przyszłości w Manchesterze City i poszukuje nowego klubu. Stało się jasne, że na Etihad Stadium chcą z niego zrezygnować, gdyż ten nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Pep Guardiola długo na niego stawiał, ale w minionym sezonie był już tylko rezerwowym. Teraz trwa rewolucja kadrowa, której jedną z ofiar ma być właśnie Grealish.

Niezwłocznie po pesymistycznych rokowaniach w sprawie zdrowia Maddisona, Tottenham zwrócił się do Grealisha, aby poznać jego nastawienie do transferu. Manchester City jest gotowy go oddać, a w grę wchodzi zarówno wypożyczenie z opcją wykupu, jak i transfer definitywny już tego lata.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tottenham have submitted an immediate enquiry for Jack Grealish following James Maddison's pre-season injury blow.



(Source: Sports Mole) pic.twitter.com/eOyLrIO82h — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 4, 2025

Przenosiny do Tottenhamu byłyby korzystne dla Grealisha pod względem sportowym. Do tej pory łączono go chociażby z West Hamem czy Evertonem, czyli drużynami, które nie powinny liczyć się w walce o najwyższe cele w Premier League. Choć Koguty mają za sobą fatalny sezon, będą niebawem grać w Lidze Mistrzów.