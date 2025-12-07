Tottenham Hotspur rusza po napastnika. Ciekawy plan giganta

Tottenham Hotspur rozważa transfer napastnika w styczniu. Jak donosi "Football Insider", Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace trafił na listę życzeń klubu z północnego Londynu.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Jean-Philippe Mateta na radarze Tottenhamu

Tottenham Hotspur latem dokonał zmiany na ławce trenerskiej. Nowym menedżerem został Thomas Frank, który przejął zespół po wcześniejszych nieudanych miesiącach pod wodzą Ange’a Postecoglou. Po 15. kolejkach Premier League Koguty plasują się w środku tabeli, a w grudniu zremisowały z Newcastle United (2:2) oraz odniosły zwycięstwo nad Brentford (2:0).

Zimą Tottenham planuje kolejne wzmocnienia, a priorytetem ma być sprowadzenie nowego napastnika. Według doniesień serwisu „Football Insider”, jednym z głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy jest Jean-Philippe Mateta z Crystal Palace. 28-letni Francuz, którego kontrakt obowiązuje do lata 2027 roku, znalazł się w kręgu zainteresowań klubu z północnego Londynu.

Rozmowy dotyczące przedłużenia jego umowy na Selhurst Park utknęły w martwym punkcie. Jeśli klub nie osiągnie porozumienia z zawodnikiem, będzie zmuszony rozważyć sprzedaż. Tottenham ma od dawna monitorować sytuację Matety i poważnie rozważa ponowne podejście do transferu w najbliższym oknie. Koguty czekają jedynie na sygnał, że Crystal Palace jest gotowe rozpocząć negocjacje.

Zainteresowanie Francuzem wykazuje również AC Milan, który poszukuje nowego napastnika po odejściu kilku doświadczonych zawodników. Włoski klub ma jednak zdecydowanie mniejsze możliwości finansowe niż Tottenham. 28-latek prezentuje w tym sezonie wysoką formę – rozegrał 23 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował dwie asysty.