fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Cole Palmer

Cole Palmer może zamienić Chelsea na PSG

Cole Palmer to jedna z bardziej wyróżniających się postaci w Premier League. 22-latek w tej kampanii jest bez wątpienia jedną z ważniejszych postaci w Chelsea. Jednocześnie zawodnik wzbudził zainteresowanie u czołowych europejskich ekip, przekonuje Fichajes.net.

Źródło podaje, że Palmer znalazł się na radarze PSG. Nie od dzisiaj wiadomo, że władze ekipy z Paryża chcą wzmocnić się w ofensywie. Szczególnie po tym, jak latem z klubem pożegnał się Kylian Mbappe. Najnowsze sugestie wskazują, że PSG może wyłożyć krocie na gracza The Blues. Ekipa z Ligue 1 może być podobno gotowa wyłożyć na transakcję z udziałem gracza nawet 200 milionów euro.

Palmer to zawodnik, który do Chelsea dołączył we wrześniu 2023 roku. Klub z Londynu na transakcję wyłożyć 47 milionów euro. Niemniej były to rozsądnie wydane pieniądze. Dzisiaj rynkowa wartość zawodnika jest szacowana na mniej więcej 130 milionów euro.

Ewentualna przeprowadzka Palmera do PSG byłaby jednoznaczną deklaracją giganta ligi francuskiej, że ten wciąż jest gotowy przeznaczać krocie na transfery. Jednocześnie ruch z udziałem Anglika byłby rekordowy pod względem sumy wydanej na konkretnego gracza.

11-krotny reprezentant Anglii w tym sezonie wystąpił łącznie w 21 spotkaniach. Zdobył w nich 12 bramek i zaliczył również sześć asyst.

