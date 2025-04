Tottenham chce napastnika. Mogą pozyskać go za darmo

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ange Postecoglou

Tottenham chce napastnika Evertonu

Dominic Calvert-Lewin zbliża się do zakończenia swojej przygody z Evertonem. Jego kontrakt obowiązuje bowiem tylko do końca sezonu. Wszystko wskazuje na to, że nie zostanie on przedłużony. To oznacza, że latem będzie dostępny na rynku jako wolny zawodnik. Jak się okazuje, jego nowym klubem może być Tottenham.

Londyńczycy już rozpoczęli starania, by przekonać Anglika. Spurs zamierzają zaoferować mu kluczową rolę w drużynie. 28-latek udowodnił w Premier League, że może być przydatnym graczem dzięki swojej skuteczności, jak i sile fizycznej, szczególnie w grze w powietrzu

Choć kontuzje w ostatnich latach sprawiły, że jego forma nie jest tak dobra jak kiedyś w północnym Londynie wierzą, że w nowym środowisku może wrócić do swojej najlepszej dyspozycji.

Evertonowi nie udało się przedłużyć z nim kontraktu. To oznacza, że jeden z kluczowych zawodników może opuścić Goodison Park za darmo. Mimo prób zatrzymania go obecnie nie ma porozumienia w sprawie nowej umowy.

Calvert-Lewin jest coraz bliżej zmiany otoczenia. W obecnym klubie występuje już od 2016 roku. W tym czasie wystąpił w 269 spotkaniach i strzelił 71 bramek oraz zanotował 20 asyst. 28-latek całą swoją dotychczasową karierę spędził w Anglii.

