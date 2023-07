IMAGO Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres rozczarowuje swoim pobytem w Barcelonie

Mistrz Hiszpanii rozważał spieniężenie gracza

Piłkarz nie pozostawił złudzeń w tej sprawie

Barcelona myślała nad jego sprzedażą. Jasne stanowisko piłkarza

Ferran Torres nie pokazuje w Barcelonie pełni swoich możliwości. Na koncie Hiszpana jest 71 meczów, a tylko 14 goli i 9 asyst. Mimo tego Barcelona wciąż może zarobić sporo na sprzedaży piłkarza.

Rozstanie z Torresem oznaczałoby dla Barcelony zastrzyk gotówki, która jest potrzebna mistrzowi Hiszpanii. Tymczasem zawodnik zdecydowanie nie zamierza zmieniać pracodawcy w najbliższym czasie.

– Bez wątpienia zostanę w Barcelonie. Mam ważny kontrakt i nie planuje przenosin. Uważam, że nadaję się do gry w takiej drużynie. To, co pojawia się w mediach na mój temat, nie ma żadnego znaczenia – komentuje Torres.

