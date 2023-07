IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Xavi

W czwartkową noc doszło do meczu sparingowego pomiędzy Arsenalem i FC Barceloną

Drużyna z Anglii okazała się lepsza i wygrała 5:3

Głos po meczu zabrał Xavi

“Jak w Lidze Mistrzów”

Przygotowania do nowego sezonu w najmocniejszych ligach idą pełną parą. Wiele zespołów szykuje się do nowych rozgrywek podczas przedsezonowych tournée. Nie inaczej jest w przypadku FC Barcelony i Arsenalu, które dzisiaj w nocy zmierzyły się ze sobą. Dla ekipy z La Liga był to pierwszy sparing w tym okresie, z kolei Arsenal rozegrał wcześniej dwa mecze towarzyskie. Być może to miało wpływ na końcowy wynik spotkania, bowiem londyńczycy wygrali 5:3. Na konferencji prasowej mecz ten podsumował Xavi.

– Na końcu spotkania powiedziałem Mikelowi, że to było jak mecz Ligi Mistrzów. Intensywność, którą narzucili nie była normalna dla meczu towarzyskiego. Dla nas był to zaledwie pierwszy mecz, poza tym byliśmy po wirusie, było to dla nas naprawdę trudne. Nasza intensywność mnie nie zaskoczyła. Ich – tak. Tyle fauli taktycznych, to nie jest normalne. Oni są na innym poziomie intensywności, przygotowania fizycznego – powiedział Xavi.

