PressFocus Na zdjęciu: Tomasz Kędziora

PAOK Saloniki ma być następnym przystankiem w karierze Tomasza Kędziory. Według portalu “Meczyki.pl”, obrońca jutro przejdzie testy medyczne przed transferem do greckiego klubu.

Wyjaśnia się przyszłość Tomasza Kędziory

Defensor ma zamienić Ukrainę na Grecję

28-latek jest o krok od PAOK-u Saloniki

Kędziora przenosi się do Grecji

Według najnowszych informacji Tomasza Włodarczyka, Tomasz Kędziora podczas trwającego zimowego okienka na zasadzie transakcji definitywnej przeprowadzi się z Dynama Kijów do PAOK-u Saloniki. Prawy obrońca już jutro ma przejść niezbędne testy medyczne, po których podpisze 2,5-letni kontrakt z greckim zespołem.

Dynamo Kijów dogadało się już z PAOK-iem Saloniki w sprawie transferu 28-latka, więc pozostały tylko formalności. Boczny defensor w ukraińskiej drużynie występował od 2017 roku, kiedy to trafił do “Biało-Niebieskich” za 1,5 miliona euro z Lecha Poznań, w którym zresztą przebywał na wypożyczeniu od marca do czerwca 2022 roku.

🚨Tomasz Kędziora bardzo blisko PAOK-u Saloniki! Jutro testy medyczne. 2,5-letni kontrakt: https://t.co/aeEjNepgZk — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 27, 2023

Tomasz Kędziora o wyjściowy skład na Toumba Stadium będzie rywalizował m.in. z Lefterisem Lyratzisem, który obecnie zmaga się z kontuzją, co powinno Polakowi ułatwić szybkie zameldowanie się w jedenastce greckiej ekipy. PAOK Saloniki aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli Super League Ellada i traci sześć punktów do lidera, którym jest Panathinaikos Ateny.

26-krotny reprezentant “Biało-Czerwonych” w 18 spotkaniach tego sezonu zaliczył 2 asysty. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez “Transfermarkt” na 3,5 miliona euro.

Czytaj więcej: