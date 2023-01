PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kiwior

W piątek wieczorem Arsenal zmierzy się w Pucharze Anglii Manchesterem City. W wyjazdowym meczu Kanonierów zadebiutować może Jakub Kiwior, który znalazł się w szerokim składzie na ten pojedynek.

Kiwior może wystąpić przeciwko City

Polak znajdzie się w szerokim składzie Arsenalu

Szanse na debiut nie są jednak zbyt duże

Kiwior może zagrać przeciwko City

Kilka dni temu Jakub Kiwior stał się bohaterem głośnego transferu. Polski defensor trafił ze Spezii do Arsenalu za około 30 milionów euro wraz z bonusami i okazuje się, że zaledwie kilka dni po oficjalnym ogłoszeniu transferu może zadebiutować w nowych barwach. Dodatkowy smaczek budzi tutaj fakt, że reprezentant Polski swój pierwszy mecz na angielskiej ziemi może rozegrać przeciwko Manchesterowi City, co z pewnością byłoby wielkim wyróżnieniem.

Jak przekazuje Arsenal za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej “nowe nabytki Leandro Trossard i Jakub Kiwior mogą zagrać przeciwko City“. Zatem wszystko wskazuje na to, że były zawodnik Spezii znajdzie się na ławce rezerwowych zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę.

– To świetnie, że Kiwior do nas dołącza. To młody, wszechstronny obrońca, który pokazał ogromny potencjał i jakość. Doda siły i jakości naszej formacji defensywnej – mówił menedżer Kanonierów po ogłoszeniu transferu reprezentanta Polski.

Trudno jednak oczekiwać, aby Jakub Kiwior znalazł się w wyjściowym składzie. Większość angielskich mediów widzi w tym pojedynku na środku defensywy Arsenalu Gabriela oraz Salibę. Nie mamy też pewności, czy Polak pojawi się na boisku w tym meczu choćby na kilka minut. Wydaje się, że szansę są małe. Wiemy jednak na pewno, że będzie mógł zagrać przeciwko City.

Przewidywany skład Arsenalu na mecz z City: Turner – White, Saliba, Gabriel, Zinczenko, Xhaka, Partey, Saka, Odegaard, Martinelli, Nketiah.

