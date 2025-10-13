Premier League w minionym okienku była świadkiem kilku wielkich transferów. Który z nich był tym "najlepszym"? W ankiecie The Athletic swój głos oddało 20 agentów piłkarskich.

PA Images/ Almy Na zdjęciu: Arsenal - Manchester City

Premier League: transfer na wagę mistrzostwa?

W poprzednim okienku transferowym kluby Premier League wydały łącznie 3.590.402.275 euro. Takie dane podaje portal Transfermarkt. Najwięcej kosztował Alexander Isak – Liverpool zapłacił za rozchwytanego Szweda aż 145 milionów. Jednak czy 26-latek może zostać uznany za najlepszy ruch tego lata? The Athletic zapytał o zdanie 20 agentów.

Tak w ankiecie The Athletic głosowali agenci:

Gianluigi Donnarumma – 5 głosów

Jack Grealish – 4

Viktor Gyokeres – 2

Alexander Isak – 1

Joao Pedro – 1

Eberechi Eze – 1

Harvey Elliott – 1

Martin Zubimendi – 1

Bryan Mbeumo – 1

Cristhian Mosquera – 1

Giovanni Leoni – 1

Xavi Simons – 1

Tijjani Reijnders – 1

Pięciu z nich jako najlepszy transfer wskazało przeprowadzkę Gianluigiego Donnarummy do Manchesteru City. Jak swój wybór argumentuje jeden z agentów?

– Donnarumma. Myślałem też o Jacku Grealishu. (…) Uważam jednak, że Donnarumma naprawdę pomoże Manchesterowi City w walce o tytuł. W tym sezonie zapewni im sporo punktów. Jest więc najlepszym nabytkiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwotę, jaką za niego zapłacili.

Włoch kosztował Obywateli 30 milionów euro. 26-latek podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku.