To najlepszy transfer lata w Premier League. „Z nim powalczą o tytuł”

12:28, 13. października 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  The Athletic

Premier League w minionym okienku była świadkiem kilku wielkich transferów. Który z nich był tym "najlepszym"? W ankiecie The Athletic swój głos oddało 20 agentów piłkarskich.

Arsenal - Manchester City
PA Images/ Almy Na zdjęciu: Arsenal - Manchester City

Premier League: transfer na wagę mistrzostwa?

W poprzednim okienku transferowym kluby Premier League wydały łącznie 3.590.402.275 euro. Takie dane podaje portal Transfermarkt. Najwięcej kosztował Alexander IsakLiverpool zapłacił za rozchwytanego Szweda aż 145 milionów. Jednak czy 26-latek może zostać uznany za najlepszy ruch tego lata? The Athletic zapytał o zdanie 20 agentów.

Tak w ankiecie The Athletic głosowali agenci:

  • Gianluigi Donnarumma – 5 głosów
  • Jack Grealish – 4
  • Viktor Gyokeres – 2
  • Alexander Isak – 1
  • Joao Pedro – 1
  • Eberechi Eze – 1
  • Harvey Elliott – 1
  • Martin Zubimendi – 1
  • Bryan Mbeumo – 1
  • Cristhian Mosquera – 1
  • Giovanni Leoni – 1
  • Xavi Simons – 1
  • Tijjani Reijnders – 1

Pięciu z nich jako najlepszy transfer wskazało przeprowadzkę Gianluigiego Donnarummy do Manchesteru City. Jak swój wybór argumentuje jeden z agentów?

– Donnarumma. Myślałem też o Jacku Grealishu. (…) Uważam jednak, że Donnarumma naprawdę pomoże Manchesterowi City w walce o tytuł. W tym sezonie zapewni im sporo punktów. Jest więc najlepszym nabytkiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwotę, jaką za niego zapłacili.

Włoch kosztował Obywateli 30 milionów euro. 26-latek podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku.

