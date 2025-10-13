Premier League: transfer na wagę mistrzostwa?
W poprzednim okienku transferowym kluby Premier League wydały łącznie 3.590.402.275 euro. Takie dane podaje portal Transfermarkt. Najwięcej kosztował Alexander Isak – Liverpool zapłacił za rozchwytanego Szweda aż 145 milionów. Jednak czy 26-latek może zostać uznany za najlepszy ruch tego lata? The Athletic zapytał o zdanie 20 agentów.
Tak w ankiecie The Athletic głosowali agenci:
- Gianluigi Donnarumma – 5 głosów
- Jack Grealish – 4
- Viktor Gyokeres – 2
- Alexander Isak – 1
- Joao Pedro – 1
- Eberechi Eze – 1
- Harvey Elliott – 1
- Martin Zubimendi – 1
- Bryan Mbeumo – 1
- Cristhian Mosquera – 1
- Giovanni Leoni – 1
- Xavi Simons – 1
- Tijjani Reijnders – 1
Pięciu z nich jako najlepszy transfer wskazało przeprowadzkę Gianluigiego Donnarummy do Manchesteru City. Jak swój wybór argumentuje jeden z agentów?
– Donnarumma. Myślałem też o Jacku Grealishu. (…) Uważam jednak, że Donnarumma naprawdę pomoże Manchesterowi City w walce o tytuł. W tym sezonie zapewni im sporo punktów. Jest więc najlepszym nabytkiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę kwotę, jaką za niego zapłacili.
Włoch kosztował Obywateli 30 milionów euro. 26-latek podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2030 roku.